AHORA | Carabineros realiza operativo por presunto secuestro en Quinta Normal

Equipos especializados de Carabineros, incluyendo personal del OS9 y del Labocar, realizan a esta hora un intenso operativo en una fábrica abandonada de la capital.

Un extenso procedimiento policial se desarrolla en horas de la mañana de este miércoles en la comuna de Quinta Normal a raíz de un presunto secuestro.

Información preliminar apunta que un empresario habría sido retenido contra su voluntad en San Bernardo y que posteriormente habrían pedido un millonario monto para su rescate.

Por esta razón, funcionarios de la institución policial realizan un amplio operativo en una antigua fábrica abandonada de levadura en la primera comuna mencionada.

Una serie de controles de identidad a las personas que residen de manera ilegal en el inmueble habría dejado al menos a dos personas detenidas, aunque por ahora se desconocen los motivos.

En desarrollo…