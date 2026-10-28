Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta enfrentarían un nuevo quiebre tras 26 años juntos

Una declaración del abogado de la periodista reveló el distanciamiento entre la pareja de comunicadores que lleva más de dos décadas de relación.

Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta estarían atravesando una nueva separación matrimonial, luego de 26 años juntos.

La información fue revelada en Plan Perfecto donde abordaron el episodio que protagonizó la periodista en agosto pasado, donde fue sorprendida y detenida por manejar a más de 160 kilómetros por ahora.

En ese contexto, hablaron sobre su testimonio en la audiencia judicial en la que se determinó que quedara sin licencia de conducir por seis meses, en donde su abogado expuso su nueva situación sentimental.





Quiebre de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta

Según señalaron en Plan Perfecto, la declaración del defensor de Ivette Vergara reveló su distanciamiento matrimonial con el periodista deportivo.

“Respecto a las consideraciones, su señoría, paso a señalar lo siguiente. Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada”, señaló el abogado.

En esa línea también comentó que la animadora está “a cargo de sus padres, adultos mayores que se encuentran con situaciones de salud delicadas”.

Cabe recordar que hace algunas semanas Fernando Solabarrieta anunció que ingresará a una clínica en México para tratar sus adicciones, tras generar controversia por su participación en el programa Sin Filtros.

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