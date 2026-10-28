Presidente Kast designa a Máximo Venegas como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto

El piloto reemplazará al general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, quien asumirá como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El Presidente José Antonio Kast designó este miércoles 28 de octubre al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años.

El oficial reemplazará al general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, quien asumirá como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El nombramiento fue anunciado mediante un comunicado, en el que se detalló que Venegas fue recibido por el Mandatario en el Palacio de La Moneda.





En la audiencia también participaron el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Leonardo Romanini.

“Le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile”, expresó el mandatario en X.

He designado al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto. Le deseo mucho éxito en esta importante responsabilidad. Seguiremos trabajando para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y su compromiso permanente con la defensa y seguridad de Chile. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 28, 2026

¿Quién es Máximo Venegas Raggio?

Máximo Venegas tiene 59 años, está casado y tiene tres hijos. Ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985 y se graduó como alférez el 1 de enero de 1989. Ese mismo año obtuvo la especialidad de piloto de guerra y desarrolló su carrera en el área de combate , pilotando aeronaves F-5, entre otras.

En 2019 ascendió al grado de general de Brigada Aérea y, en 2022, al de general de Aviación. Ese mismo año asumió como comandante del Comando Logístico de la Fuerza Aérea y, posteriormente, en 2024, fue nombrado comandante del Comando de Combate.

En cuanto a su formación académica, es magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil e ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos.

Además, cuenta con formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y de la Fuerza Aérea Brasileña.

¿Cuál es la función del Estado Mayor Conjunto?

El Estado Mayor Conjunto (EMCO) es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional , encargado de asesorar en materias relacionadas con la preparación y el empleo conjunto de las Fuerzas Armadas.

Entre sus principales funciones se encuentra contribuir a la planificación estratégica y coordinar las capacidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, promoviendo la interoperabilidad y el trabajo integrado de las instituciones para cumplir las misiones de la Defensa Nacional.