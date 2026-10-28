Feria de Empleos Senior: revisa cómo postular a las cerca de 600 ofertas laborales

La iniciativa es gratuita y reúne a empresas de distintos rubros, con ofertas de trabajo para personas de 55 años o más que busquen alternativas en el mundo laboral.

La segunda edición de la Feria Digital de Empleos Senior se realiza este miércoles 28 y jueves 29 de octubre, con cerca de 600 vacantes laborales dirigidas a personas de 55 años o más.

La iniciativa reúne a empresas de distintos rubros, con ofertas de trabajo, contacto directo con reclutadores y herramientas de orientación para quienes quieren reincorporarse al mercado laboral.

La feria funciona a través del sitio web oficial, donde los participantes pueden crear un perfil, revisar las ofertas disponibles y enviar sus postulaciones.





Quienes necesiten apoyo para registrarse pueden a distintos puntos de orientación presencial habilitados en el país.

Cargos y ofertas de empleo

Las vacantes abarcan distintas áreas laborales, desde salud y ventas hasta minería, ingeniería, administración y servicios auxiliares . Entre los cargos informados se encuentran:

Salud: enfermería, TENS, auxiliares clínicos y de pabellón, tecnólogos médicos.

enfermería, TENS, auxiliares clínicos y de pabellón, tecnólogos médicos. Ventas y área comercial: ejecutivos/as de ventas presenciales, terreno, telefónicas y B2B; ejecutivos/as comerciales, coordinadores/as y supervisores/as de ventas.

ejecutivos/as de ventas presenciales, terreno, telefónicas y B2B; ejecutivos/as comerciales, coordinadores/as y supervisores/as de ventas. Minería y operaciones: operadores/as de mina, planta, planta concentradora, ripios y producción; mantenedores/as y supervisores/as de operaciones.

operadores/as de mina, planta, planta concentradora, ripios y producción; mantenedores/as y supervisores/as de operaciones. Ingeniería y mantenimiento: ingenieros/as de construcción, costos, perforación y tronadura, sala de control; eléctricos/as instrumentistas.

ingenieros/as de construcción, costos, perforación y tronadura, sala de control; eléctricos/as instrumentistas. Administración y análisis: analistas comerciales, de cobranza, compras, finanzas y reportería; asistentes administrativos/as.

analistas comerciales, de cobranza, compras, finanzas y reportería; asistentes administrativos/as. Servicios auxiliares: auxiliares de aseo y limpieza industrial, auxiliares de servicios generales y guardias de seguridad.

La disponibilidad de cada cargo dependerá de las vacantes publicadas por las empresas participantes y de los requisitos asociados a cada proceso de selección.

¿Cómo postular online a la Feria de Empleos Senior?

La feria digital estará disponible desde las 00:00 de este miércoles 28 de octubre hasta este jueves 29 de octubre a las 23:59 horas .

La participación es gratuita y está dirigida a personas de 55 años o más de cualquier región de Chile. Para acceder a las ofertas laborales, es necesario ingresar a la plataforma oficial feriaempleossenior.com.

El proceso de postulación contempla los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web y seleccionar la opción “Soy Persona”.

Registrate para acceder a la plataforma.

Completa el perfil con tus antecedentes personales y laborales, además de las preferencias de búsqueda.

Revisar las ofertas.

Postular a los cargos enviando las solicitudes a los empleos seleccionados.

Puntos de ayuda presencial

Quienes necesiten orientación presencial para realizar su postulación pueden recibirlar este miércoles 28 de octubre, entre las 9:00 y las 14:00 horas , en puntos habilitados.

Espacio Urbano

Antofagasta: Zenteno 21.

Viña del Mar: avenida Benidorm 805 y 961, sector Viña 15 Norte.

San Miguel: avenida José Miguel Carrera 6150, sector Gran Avenida.

Puente Alto: avenida Concha y Toro 1149.

Melipilla: Serrano 395.

Punta Arenas: avenida Eduardo Frei Montalva 1110, sector Pionero.

Caja Los Héroes