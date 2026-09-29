“No me van a querer”: Fernando Solabarrieta rompió en llanto tras recibir apoyo por delicado momento

El comunicador reflexionó sobre el díficil momento que atraviesa y las repercusiones de la exposición mediática que ha tenido durante el último tiempo.

Fernando Solabarrieta no pudo contener la emoción y estalló en llanto durante un contacto telefónico que tuvo con Plan Perfecto.

El comunicador conversó con el programa de Chilevisión para hablar sobre su más reciente polémica, luego de que surgieran rumores de un supuesto despido tras ausentarse de su programa en la radio La Metro.





En ese contexto, Fran García-Huidobro y el resto del panel de Plan Perfecto le dieron palabras de aliento y reconocieron su trayectoria profesional.

“Yo te quiero decir, Fernando, que las transmisiones del mundial, de los partidos que te tocaron a ti, para mí fueron besar la gloria de nuevo, aunque Chile no estuviera ni a 25 mil millones de kilómetros del mundial, entonces, ¿cómo lo hacemos para convencerte de lo talentoso, de lo único, de lo especial que eres?“, expresó la Dama de Hierro.

La reacción de Fernando Solabarrieta

Ante esa intervención, el periodista rompió en llanto y se tomó unos minutos antes de volver a hablar tras la emoción por la palabras.

“Me emocioné mucho porque menos mal que el viernes no fui a la entrevista con la Fran porque me habría cag.. los tres minutos. Te pido disculpas, yo tenía muchas ganas de ir al artista, pero no fue posible”, expresó.

Fernando Solabarrieta también sinceró un difícil momento que atraviesa y aunque no profundizó en los detalles, reflexionó sobre la presión pública a la que está sometido cada vez que se expone a los medios.





“Lo que me acabas de decir es súper relevante, pero tiene que ver un poco con el vino, es como no poder leer, no poder verlo, no poder sentirlo, no poder sentirlo, y tratar siempre bien, porque la razón es muy distinta a la emoción”, comentó.

Por otro lado, transparentó que “una cosa es que yo me dé cuenta y sienta que efectivamente mi mujer me ama, mis padres me aman, mis amigos me quieren, la gente me apoya, me ayuda, me quiere, ustedes mismos, nuestra cariño, pero otra cosa es que yo la sienta, la logro internalizar, y logro darme cuenta que no es necesario hacer cosas para que la gente me quiera“.

“Voy por mi vida buscando cariño. Tiene que ver con una forma de educación exigente. Yo entendí mal el mensaje, mi padre quiso lo mejor, tanto que todos mis logros se los debo a mi viejo pero desde ahí me quedó algo que es como que si yo no hago bien las cosas, no me van a querer“, agregó entre lágrimas.

Revive la emoción de Fernando Solabarrieta