“Descubrió un rastreador”: Revelan las graves acusaciones de Ana Sol Romero contra Douglas

De acuerdo con documentos judiciales, la defensa de la periodista presentó ante un tribunal de Florida, Estados Unidos, una serie de acusaciones contra el cantante, entre ellas presunta vigilancia sin consentimiento, maltrato verbal y conflictos económicos.

Nuevos y desconocidos antecedentes salieron a la luz sobre el complejo proceso de divorcio que enfrentan Ana Sol Romero y Douglas, luego de 25 años de matrimonio.

De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso LUN, la defensa de la periodista presentó ante un tribunal de Florida, Estados Unidos, una serie de acusaciones contra el cantante, entre ellas presunta vigilancia sin consentimiento, maltrato verbal y conflictos económicos.

Romero presentó el 15 de junio una petición para disolver el matrimonio. En ella se establece que ambos se casaron el 8 de agosto de 2001 y que “la separación es inminente” y “el matrimonio está irremediablemente roto” .

El documento también plantea que “las partes tienen una vivienda matrimonial que debe ponerse inmediatamente a la venta”, además de solicitar la distribución de los bienes y establecer aspectos relacionados con la responsabilidad parental y manutención de sus hijas.

Douglas habría instalado GPS en auto de Ana Sol

Sin embargo, el conflicto habría escalado dos meses después. El 18 de agosto, la defensa de Romero solicitó el “uso exclusivo y la posesión de la residencia conyugal”, donde la familia vivió durante los últimos ocho años.

Entre los argumentos entregados al tribunal se asegura que “el marido ha rastreado y vigilado a la esposa sin su consentimiento” .

Según consignó LUN, estos antecedentes también habrían sido utilizados por Romero para solicitar una orden de restricción en un procedimiento paralelo contra Douglas. La medida fue acogida y actualmente Douglas no puede acercarse a menos de 500 pies (152,4 metros) de ella.





Uno de los episodios centrales expuestos por la defensa habría ocurrido a comienzos de agosto:

“El 6 de agosto, la esposa descubrió un rastreador en su auto, lo que explicaba cómo el esposo había estado apareciendo en diferentes lugares públicos”, señala la presentación judicial.

El escrito añade que Douglas “le hizo comentarios a la esposa que demostraban un detallado conocimiento de sus movimientos, lo que sólo pudo obtener a través de vigilancia”.

La defensa sostiene además que Romero sospecha de otras posibles formas de seguimiento, desde “acceso a la cuenta telemática del fabricante de su auto” hasta instalación de cámaras en su residencia.

Ante aquello, la periodista pidió al tribunal que ordenara desactivar los eventuales dispositivos y preservar sus registros para una examinación forense. También se afirma que Douglas habría solicitado a la administración del condominio registros de las entradas y salidas del vehículo de Romero.

Acusaciones de maltrato hacia Ana Sol Romero

La presentación también contiene acusaciones respecto del trato que habría recibido Romero durante la crisis matrimonial.

Según el escrito, Douglas “ha menospreciado a la esposa en presencia de las niñas diciéndole que está destruyendo la familia y culpándola del divorcio , que no hay dinero por su culpa y que tuvo una aventura extramatrimonial”.

Otro de los puntos afirma que “el esposo critica el cuerpo de la esposa y la hace avergonzarse por su apariencia”.

La defensa también acusa al cantante que “apaga el aire acondicionado desde su teléfono cuando su esposa y las niñas están en la casa con calor extremo”.

Asimismo, se señala que existiría documentación que acredita que “el esposo ha cortado el celular de la esposa en tres ocasiones: el 1 de marzo, el 10 de junio y el 10 de agosto”.





Conflicto por los ingresos familiares

La petición judicial aborda además la situación económica de la familia. De acuerdo con la versión presentada por Romero, desde mediados de mayo Douglas “dejó de depositar fondos en la cuenta conyugal” y habría redirigido los depósitos hacia una cuenta personal.

“Desde esa fecha (mayo), el esposo no ha contribuido con fondos a los gastos de la mantención de sus hijas, pese a que sigue residiendo en la casa y consumiendo”, sostiene el escrito.

La defensa agrega que los servicios y la alimentación estarían siendo costeados por Romero mediante préstamos y que sus ingresos mensuales serían insuficientes.

Finalmente, la presentación sostiene que “el desvío del flujo de ingresos conyugales por parte del esposo no constituye un ejercicio legítimo de independencia financiera, se trata de un intento deliberado de obligar a la esposa de ceder en este litigio”.

Las acusaciones corresponden a la versión presentada por Ana Sol Romero y su defensa ante la justicia de Florida en el marco de un proceso judicial en curso.