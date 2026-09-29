29/ 09/ 2026 18:45

Movimiento Original repasa la evolución del rap en Chile | Conversaciones de Pasillo CHV

Movimiento Original, uno de los referentes del hip hop chileno y sudamericano, es el invitado en esta edición de Conversaciones de Pasillo, donde repasaron su trayectoria, la evolución del rap en Chile y los sonidos que han marcado a distintas generaciones. Arstame, Stylok y Dj Acres conversaron sobre el camino recorrido y la identidad de un movimiento que ha convertido a Chile en un referente del hip hop en la región.