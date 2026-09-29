Consulta con tu rut si tienes dinero por cobrar en tu Caja de Compensación

Hay que considerar que estos saldos no prescriben y se encuentran disponibles para retiro. En caso de existir dinero pendiente puedes iniciar el proceso de devolución.

Más de $1.371 millones estarán disponibles para ser retirados por trabajadores, pensionados y empresas que tienen saldos a favor en las Cajas de Compensación.

En total, existen 23.126 personas o empresas con dinero pendiente de cobro, de las cuales 21.491 corresponden a trabajadores o pensionados y 1.630 a empresas.

Estos saldos a favor pueden originarse, entre otras razones, por errores en el cálculo de descuentos por planilla, pagos duplicados de cuotas o ajustes relacionados con créditos sociales, como procesos de renegociación.





Por ello, Cajas de Chile mantiene habilitado un buscador centralizado para que los afiliados puedan revisar de manera rápida si tienen dinero disponible.

Estos saldos no prescriben y permanecen disponibles para ser retirados. También son heredables, por lo que se puede consultar si un familiar fallecido tenía dinero pendiente de cobro.

Consulta con tu RUT si tienes dinero pendiente

Para facilitar el proceso, Cajas de Chile habilitó un sistema que reúne la información de las instituciones, haciendo la revisión más rápida.

Para realizar la consulta debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio de Cajas de Chile.

Selecciona el banner “Consulta Saldos a Favor”.

Digita tu RUT.

El sistema informará si tienes un saldo a favor y en qué Caja de Compensación se encuentra.

Hay que tener en cuenta que el buscador no muestra el monto exacto disponible, como medida de resguardo de los datos personales. En caso de existir dinero pendiente, entrega un enlace para continuar directamente con la Caja de Compensación correspondiente.

¿Cómo retirar el dinero de la Caja de Compensación?

Una vez que el buscador confirme que tienes un saldo a favor, podrás iniciar el proceso de devolución directamente con la Caja de Compensación donde se encuentra el dinero.

El retiro puede gestionarse mediante transferencia bancaria o a través de los canales presenciales que tenga habilitados cada institución.

¿Cómo saber cuál es tu caja de compensación?

Para saber cuál es tu caja de compensación puedes ingresar en el buscador de Cajas Chile o hace clic en la imagen inferior e ingresar tu RUT.