De Kristen Bell a Viola Davis: Vivianne Dietz sorprendió con inéditas fotos tras desfile en París

A través de sus redes sociales, la actriz compartió una serie de fotos y videos inéditos de su experiencia en Francia, dejando registros junto a figuras internacionales como Kristen Bell, Andie MacDowell, Cara Delevingne y Viola Davis.

Vivianne Dietz sigue sacando cuentas alegres de su paso por la Semana de la Moda de París 2026, donde no solo tuvo la oportunidad de desfilar frente a la Torre Eiffel, sino que también se codeó con reconocidas estrellas de la moda, el cine y la televisión.

A través de sus redes sociales, la actriz chilena compartió una serie de fotos y videos inéditos de su experiencia en Francia, dejando registros junto a figuras internacionales como Kristen Bell, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Viola Davis, Becky Armstrong y Taís Araujo, entre otras.

Las imágenes corresponden a su participación en Le Défilé de L’Oréal Paris, evento realizado este lunes en el marco de la Semana de la Moda de París y que reunió a numerosas celebridades internacionales.





Becky Armstrong sorprendió con comentario a Vivianne Dietz

Una de las interacciones que llamó especialmente la atención ocurrió con Rebecca Patricia Armstrong, quien incluso apareció en algunos de los registros compartidos por la chilena.

La actriz tailandesa-británica conocida por la serie A girl from nowhere reaccionó a la publicación de Dietz y le dejó un cariñoso mensaje: “pretty pretty”, comentario que rápidamente fue celebrado por los seguidores de la intérprete nacional.

La publicación también se llenó de elogios de usuarios chilenos, quienes destacaron el importante momento que vive Dietz. “Fan tuya”, “ídola máxima”, “hermosa, chilena y natural”, “brillaste”, “surreal” y “la mujer de Chile”, fueron algunas de las reacciones.