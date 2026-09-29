Bono para pañales avanza al Senado: Revisa quiénes lo recibirían y cuál sería el monto

El proyecto busca aliviar estos gastos mediante una bonificación mensual equivalente al reembolso del IVA, dirigida principalmente a los hogares más vulnerables del país. Conoce todos los detalles acá.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que crea un beneficio fiscal de compensación por la compra de pañales y medicamentos, iniciativa que ahora continuará su tramitación en el Senado.

El proyecto busca aliviar estos gastos mediante una bonificación mensual equivalente al reembolso del IVA, dirigida principalmente a los hogares más vulnerables del país.

La iniciativa establece que la bonificación se aplicará a la adquisición de pañales y medicamentos incluidos en canastas de referencia y se determinará sobre la base del consumo mensual estimado de los grupos beneficiarios.

¿Quiénes serían beneficiarios del bono para pañales?

Para acceder al beneficio será necesario pertenecer al 80% más vulnerable de la población , de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

En el caso de la compensación por la compra de pañales, se contemplan tres grupos principales:

Madres, padres, representantes legales o personas que tengan legalmente a su cuidado a niños y niñas de hasta 24 meses de edad.

Personas mayores de 65 años que presenten alguna de las condiciones de salud que serán establecidas en el reglamento. Si existe dependencia, el beneficiario será la persona cuidadora que acredite dicha condición.

que presenten alguna de las condiciones de salud que serán establecidas en el reglamento. Si existe dependencia, el beneficiario será la persona cuidadora que acredite dicha condición. Personas con discapacidad mayores de 24 meses y menores de 65 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que presenten alguna de las condiciones de salud definidas en el reglamento. En casos de dependencia, el beneficiario será la persona cuidadora que cumpla con los requisitos.





¿Quiénes podrán recibir la compensación por medicamentos?

En el caso de los medicamentos, podrán acceder las personas pertenecientes al 80% más vulnerable que utilicen alguno de los fármacos incluidos en la cobertura que establecerá el reglamento.

La canasta estará enfocada en medicamentos utilizados para el tratamiento de patologías crónicas de carácter permanente que no se encuentren cubiertos, total o parcialmente, por las Garantías Explícitas en Salud (GES), el Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo o por otros programas estatales de cobertura farmacéutica.

El listado definitivo de medicamentos y patologías será determinado mediante reglamento, previo informe técnico del Ministerio de Salud.

Además, para determinar los medicamentos considerados de tratamiento permanente, el reglamento deberá evaluar expresamente, entre otras, patologías de salud mental y de dolor crónico no oncológico.

¿Cuál sería el monto del beneficio?

El proyecto no establece una cifra fija en pesos para cada beneficiario. En cambio, crea un reembolso mensual equivalente al IVA pagado en las compras elegibles , sujeto a un límite determinado por el valor de una canasta mensual de referencia.

En términos simples, el beneficio corresponderá al menor valor entre el IVA efectivamente pagado por la persona en sus compras y el IVA calculado sobre el valor total de la respectiva canasta de consumo mensual de referencia.

En el caso de los pañales, el tope dependerá del precio unitario referencial y de una cantidad diaria de pañales, considerando un período de 30 días.

Para los medicamentos, en tanto, se considerarán factores como el precio unitario referencial, los medicamentos incluidos en la cobertura y el consumo mensual estimado de cada producto.

Estos parámetros todavía no están fijados, ya que deberán ser establecidos posteriormente en el reglamento. Por lo tanto, aún no existe un monto específico en pesos que pueda atribuirse al beneficio mensual.

¿Cuándo comenzaría a entregarse el beneficio?

Por ahora, la iniciativa todavía no es ley. Luego de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto fue despachado al Senado para continuar con su segundo trámite constitucional.

Por lo tanto, el beneficio aún no se encuentra disponible para postular ni solicitar.

Su implementación dependerá de que el proyecto complete su tramitación legislativa, sea promulgado y posteriormente entre en vigencia conforme a las disposiciones que establezca la ley.