27/ 10/ 2026 15:22

Tras elecciones de Brasil: aseguran que Flávio Bolsonario habría huido a Estados Unidos en medio de investigación

Medios brasileños afirmaron que Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial que fue derrotado por Lula da Silva en las urnas este domingo, cruzó a Argentina para tomar un vuelo con dirección a Estados Unidos. Esto, en el marco de una investigación en su contra por un caso de lavado de activos, que derivó en una orden de arraigo nacional con la que se le exigió que entregara su pasaporte. Según reportaron, el senador llegaría al estado de Florida con la aprobación de las autoridades estadounidenses y pediría asilo político.