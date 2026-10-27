¡Fran García-Huidobro está nominada a Mejor Animadora! así puedes apoyarla en los Copihue de Oro 2026

La animadora de Primer Plano y Plan Perfecto es uno de los rostros seleccionados por esta nueva edición del certamen para competir en dicha categoría. Revisa aquí cómo votar por ella y todos los nominados de Chilevisión.

La actriz y estrella de Primer Plano está nominada a la categoría Mejor Animadora en los premios Copihue de Oro 2026 por su rol en Primer Plano y Plan Perfecto en Chilevisión.

A continuación, conoce cómo puedes votar por ella, destacando su trayectoria en la televisión y con la que ha conseguido su pseudónimo de la “Dama de Hierro”.

¿Cómo votar?

El público escoge a los ganadores de este certamen, por lo que tu voto es necesario para decidir quién se llevará el galardón.

Para votar por ella, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web oficial de Copihue de Oro y haz clic en “Ir a votar” .

. Busca la categoría “Mejor Animadora” y vota por Fran García-Huidobro.

y vota por Fran García-Huidobro. Una vez que hayas escogido a tu favorito en todas las categorías, dirígete a “Continuar el registro”, donde deberás ingresar tus datos y correo electrónico.

¡Y listo! Recuerda que puedes votar totalmente gratis una vez al día hasta el 25 de noviembre.

¿Cuáles son los otros nominados de Chilevisión?

A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:

Mejor matinal: Contigo en la Mañana.

Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.

Mejor animadora:

Diana Bolocco

Fran García-Huidobro

Mejor noticiero: CHV Noticias.

Mejor comediante: Cristián Henríquez.

Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.

Mejor programa de entretención:

Plan Perfecto

Primer Plano

Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.

Reina Pop: