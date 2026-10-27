¡Fran García-Huidobro está nominada a Mejor Animadora! así puedes apoyarla en los Copihue de Oro 2026

La animadora de Primer Plano y Plan Perfecto es uno de los rostros seleccionados por esta nueva edición del certamen para competir en dicha categoría. Revisa aquí cómo votar por ella y todos los nominados de Chilevisión.
La actriz y estrella de Primer Plano está nominada a la categoría Mejor Animadora en los premios Copihue de Oro 2026 por su rol en Primer Plano y Plan Perfecto en Chilevisión.
A continuación, conoce cómo puedes votar por ella, destacando su trayectoria en la televisión y con la que ha conseguido su pseudónimo de la “Dama de Hierro”.
El público escoge a los ganadores de este certamen, por lo que tu voto es necesario para decidir quién se llevará el galardón.
Para votar por ella, solo debes seguir los siguientes pasos:
¡Y listo! Recuerda que puedes votar totalmente gratis una vez al día hasta el 25 de noviembre.
A continuación te mostramos la lista de los otros nominados en los Copihue de Oro 2026:
Mejor matinal: Contigo en la Mañana.
Mejor animador: Eduardo de la Iglesia.
Mejor animadora:
Mejor noticiero: CHV Noticias.
Mejor comediante: Cristián Henríquez.
Mejor programa de competencia: Fiebre de Canto.
Mejor programa de entretención:
Mejor programa de viajes y cultura: Sabingo.
Reina Pop: