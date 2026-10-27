Copihue de Oro 2026: ¿Cómo votar por Contigo en la Mañana como Mejor Matinal?

El matinal de Chilevisión fue elegido entre los candidatos al Copihue de Oro 2026. Conoce cómo votar por el programa para que sea elegido como el Mejor Matinal.

Contigo en la Mañana recibió una nominación a los Copihue de Oro 2026 en la categoría Mejor Matinal.

El espacio matutino de Chilevisión competirá con otros programas en una elección donde serán los propios espectadores quienes definirán al ganador.

El programa liderado por Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y Roberto Cox, integra la lista de nominados al tradicional premio organizado por La Cuarta, que reconoce a los espacios y figuras más destacados del espectáculo nacional.





Pero no solo Contigo en la Mañana está nominado, si no que nuestro Eduardo de la Iglesia también está disputando uno de los premios en la gala del diario popular.

¿Cómo votar por Contigo en la Mañana en los Copihue de Oro?

Para apoyar a Contigo en la Mañana, ingresa al sitio oficial de los Copihue de Oro, busca la categoría Mejor Matinal y selecciona al matinal de Chilevisión.

Recuerda que la elección depende de los votos del público.

¿Qué programas de Chilevisión están nominados a los Copihue de Oro 2026?

Chilevisión también cuenta con otros representantes en la competencia. Acá te dejamos el detalle: