“Tu palabra tiene que ser válida”: Naya Fácil es blanco de críticas tras no asistir a bingo de su amigo

Ismael Lobos sufrió un incendio que consumió su casa por completo hace unos días. En aquel entonces, Naya comprometió su ayuda: “Cuentan conmigo en todo”, escribió.

Naya Fácil enfrenta una nueva ola de críticas en redes sociales tras no asistir al bingo en beneficio de su amigo, Ismael Lobos, quien sufrió el incendio de su casa el pasado 22 de septiembre en San Ramón.

Hace una semana, Ismael comentó que estaba evaluando la posibilidad de hacer un bingo para reconstruir su hogar y Naya comentó: “Mucha fuerza, cuentan conmigo en todo”.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

Sin embargo, a pesar de que se desconoce si ella fue invitada al evento o no, la influencer no participó de la instancia que se llevó a cabo este sábado.

En el lugar sí había otros influencers, entre ellos, algunas personas que ya no forman parte del grupo de amigos de Naya.

La joven se fue a un hotel por el fin de semana con su pareja, Aarón Collao, y los internautas dejaron una serie de críticas en el mismo comentario donde ofreció su ayuda.

“Hoy es el bingo y anda en el mall”, “hoy es el bingo y te comprometiste a que contaran contigo. Tu palabra tiene que ser válida”, “para quedar bien con los facilines ¿Fuiste, acaso?”, dicen algunos comentarios.

Además, una persona escribió: “¿Hasta cuándo, Naya? Bájate de la nube. Tienes y tienes y nunca estás conforme con nada y ahora que tus amigos te necesitan, no los ayudas”.

Aunque Naya no se ha referido a esta situación, sí lanzó indirectas hace unos días: “Tengo tantas ganas de decir un par de cositas, pero mejor me muteo porque si hablo, dejo la c… y en este momento no me interesa nada más que mi tranquilidad” , sentenció.

“Que piensen lo que quieran, hablen lo que quieran; ya me aburrí de dar explicaciones por todo”, cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: