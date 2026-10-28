28/ 10/ 2026 15:57

“Va a pagar todo lo que hizo”: habla mamá de Benjamín Galdámez tras prisión preventiva de autor confeso

Claudia Rojas expresó su angustia a la salida del Centro de Justicia y solicitó mayor apoyo profesional para acelerar los trabajos de rastreo, señalando que su familia “está con un nivel de ansiedad terrible” y que necesita encontrar el cuerpo “para tener un descanso y empezar el duelo”. Asimismo, llamó a intensificar las labores de búsqueda en el Zanjón de la Aguada, cerca de Rinconada de Maipú y la desembocadura del río Mapocho.