“Maduremos”: Influencers desatan furia en redes al cuestionar a adultos que juegan Pokémon

Isidora Gaete y Daniela Ginestar apuntaron a quienes juegan Pokémon GO, coleccionan cartas o decoran sus hogares con objetos de la franquicia. A través de TikTok, influencers y fans respondieron con críticas directas.

Una ola de críticas generaron las influencers Isidora Gaete y Daniela Ginestar por sus cuestionamientos sobre los adultos que disfrutan de Pokémon.

Durante una conversación en su podcast Sin Ofender, ambas criticaron a quienes juegan Pokémon GO, coleccionan cartas o decoran sus hogares con objetos de la franquicia, vinculando estas aficiones con una supuesta falta de madurez.

Hace unas semanas, Gaete ya había desatado otra controversia al referirse en duros términos a María José Quintanilla.

¿Qué dijeron Isidora Gaete y Daniela Ginestar?

La conversación surgió cuando Gaete recordó la popularidad del juego para celulares. “¿Te acuerdas cuando se puso de moda esto de cazar pokémones? Tipos de 40 años cazando pokémones en el almuerzo de la oficina, perdóname, me parece una pelotudez”, expresó.

Luego, la panelista de TV apuntó específicamente a quienes tienen estudios superiores y responsabilidades laborales.

“No puedes destinar un minuto de tu vida a andar cazando pokémones, por favor… y llegan los pokémones y todos con sus teléfonos cazando los pokémones. Gente con títulos universitarios, gente que trabajaba en empresas respetables y con cargos respetables”.





Ginestar respaldó sus palabras y extendió el cuestionamiento al coleccionismo. “A mí eso de cazar pokémones o juntar cartas Pokémon, a mí se me seca todo”, señaló.

“Que juegue Playstation, que sé yo, súper bien, pero andar coleccionando cartas y ‘te intercambio esta’… me muero”, añadió.

Gaete también criticó la decoración relacionada con estas aficiones y sostuvo: “También hay un minuto en que tienes que crecer. Es como si yo siguiera jugando con las Barbies, maduremos, es que hay momentos en que no da”.

Comunidad Pokémon en picada contra las influencers

Una de las personas que reaccionó fue la periodista y creadora de contenido Lorena Miki, quien planteó: “Perdón, ¿acaso hay edad para disfrutar de la vida?”.

En su publicación explicó que existen distintas formas de participar en la comunidad, desde jugar de manera casual hasta competir profesionalmente.

“Primero, puedes ser un jugador casual, atrapar a tu Pokémon y pasarlo bacán. Pero también puedes ser profesional, viajar por torneos internacionales e incluso ganar premios millonarios”, señaló.

Además, defendió la libertad de decorar los espacios personales y cerró con un llamado: “Basta de ocupar micrófonos para minimizar al resto”.

Sus declaraciones circularon en redes sociales, donde distintos creadores de contenido defendieron el derecho a mantener estos pasatiempos.

A las respuestas también se sumaron usuarios que compartieron videos mostrando con orgullo sus colecciones.

Revisa algunas reacciones acá: