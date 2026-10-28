“Terriblemente desorganizado”: Clausura de ANFP desalojó hasta a aspirantes para entrenador de fútbol

Estudiantes de la carrera de entrenador de fútbol denunciaron haber sido desalojados tras la clausura del recinto. Los directivos les notificaron que las clases teóricas continuarán vía Zoom y que las prácticas se trasladarán a canchas arrendadas.

La Municipalidad de Peñalolén concretó este miércoles la clausura de la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), una medida adoptada debido a una millonaria deuda que la institución acumuló durante 16 años por patentes comerciales.

El procedimiento se realizó en pleno horario académico, tomando por sorpresa a decenas de jóvenes que ingresaban al recinto para realizar sus actividades formativas en el Instituto Nacional del Fútbol (INAF).

Allí, los estudiantes que cursan la carrera de Entrenador de Fútbol manifestaron su incertidumbre ante el inesperado desalojo: “Nos llamaron los directivos y dijeron que se suspendieron todas las clases y van a ser virtuales“.





La incertidumbre de estudiantes tras suspensión de clases

En conversación con CHV Noticias, los afectados expresaron su descontento al enterarse que la clausura se debía a un problema financiero de la institución que se arrastra hace más de una década.

“Pago para estudiar y que de un momento a otro se cierre por una deuda de 16 años, con toda la plata que se genera, es raro”, lamentó uno de los alumnos. “Un asco, terriblemente desorganizado”, dijo otro.

La suspensión temporal de las actividades presenciales, agregaron, afectará directamente el desarrollo de los módulos prácticos en cancha y los calendarios de evaluación, pues ya habían tenido ajustes por contingencias previas.

“A modo de resumen nos dijeron que nos pasamos a clases virtuales, todo lo práctico se pasa a las canchas que ya estaban arrendadas, pero de momento no iba a haber aviso hasta que se confirme todo bien”, cerró uno de los jóvenes.