28/ 10/ 2026 12:49

Quiroz llama a la inversión en su debut en la Enade: “Este ministro jamás ha dicho que estamos en quiebra”

Tras participar en Enade 2026, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la necesidad de avanzar en una consolidación fiscal. También señaló que “jamás ha dicho que el país está en quiebra. Nunca, nunca jamás. Lo que hemos dicho, hemos hablado con la verdad porque teníamos que hacer una consolidación fiscal”. Por otra parte, adelantó que los próximos meses serán complejos, aunque destacó señales de recuperación económica, especialmente en el consumo, y una ejecución presupuestaria que calificó como “muy fuerte, muy significativa”.