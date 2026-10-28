“Nos pasó un aluvión”: Yoga Woman mostró cómo quedó su casa en El Arrayán tras intensas lluvias

La influencer y profesora de yoga Anaís Sorensen publicó un video en Instagram donde se aprecia su living, habitación y patio cubiertos por agua y lodo.

La reconocida influencer Anaís Sorensen, mejor conocida como Yoga Woman, compartió los efectos que tuvo el paso de un aluvión de barro por su casa en El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea.

La profesora de yoga y creadora de contenido chilena, quien supera el millón de seguidores en Instagram, publicó un video que mostró las consecuencias del deslizamiento tanto en su patio como al interior de la vivienda.

Según se aprecia en las imágenes, el agua ingresó al living y a su habitación, mientras que su jardín se aprecia cubierto por piedras y lodo luego de la emergencia del lunes 26 de octubre.





“Gracias a todos, nos pasó un aluvión en la casa… y entró, pero lo más importante es que estamos bien, mañana veremos con luz de día como avanzar”, expresó en la red social.

Sorensen confirmó que tanto ella y su familia se encuentran bien, y explicó que actualmente está en busca de un hogar temporal para sus 3 gatos mientras realizan la limpieza del hogar.

Producto de las intensas lluvias, vale recordar, Senapred había declarado Alerta Roja para esa comuna, donde se estima que cerca de 50 viviendas fueron afectadas tras el paso de las lluvias.

Mira el video a continuación: