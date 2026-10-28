Gobierno mantiene apoyo a Rabat en medio de pedidos de renuncia: “no ha cometido ningún hecho ilegal”

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que el ministro de Justicia sigue teniendo el respaldo del presidente José Antonio Kast, pese a los cuestionamientos que han surgido desde el propio oficialismo. “No vemos por qué se tiene que pedir la renuncia”, apuntó.

El gobierno reafirmó su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de los cuestionamientos por las 56 rebajas de pena a condenados por delitos sexuales y las solicitudes de renuncia que han surgido incluso desde el oficialismo.

Desde una vocería en La Moneda, el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, aseguró que Rabat mantiene el apoyo del presidente José Antonio Kast.

“El ministro cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro, no ha cometido ningún hecho ilegal ni inconstitucional ”, afirmó.

La Moneda responde a solicitudes de renuncia de Rabat

Consultado por la continuidad del titular de Justicia, ante las voces oficialistas que han solicitado su salida y una eventual acusación constitucional, Arenas recalcó que su permanencia depende de la confianza del mandatario.

“Los ministros están en sus cargos mientras cuenten con la confianza del presidente de la República y el ministro Rabat cuenta con la plena confianza”, sostuvo.





Respecto de la acusación constitucional, el subsecretario reconoció que se trata de una atribución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, afirmó que, a juicio del Ejecutivo, “no se cumplen con ninguna de las causales establecidas en la Constitución” para impulsar esa acción contra el ministro.

En esa línea, defendió que las actuaciones de Rabat se encuentran amparadas por la Constitución y la ley. “No vemos por qué se tiene que pedir la renuncia de un ministro por una acusación constitucional”, sostuvo.

El llamado del gobierno a parlamentarios oficialistas

Arenas también abordó los desmarques dentro del oficialismo y descartó plantear un “llamado al orden” desde La Moneda. “Esto no es un regimiento”, expresó.

En cambio, llamó a los parlamentarios a escuchar los argumentos que el titular de Justicia expondrá en la sesión especial.

“Su presentación va a ser clarísima y yo espero que, con buena fe y queriendo escuchar los argumentos del ministro, muchos de los parlamentarios que apoyan al gobierno se van a convencer de lo injusto que sería presentar una acusación constitucional”, señaló.