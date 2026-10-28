“Pasamos de moda”: pregunta de niña descolocó a Cony Capelli tras confusión con cantante urbana
La ganadora de Gran Hermano compartió una reflexión sobre su popularidad tras un episodio que se tomó con humor luego de ser confundida con una conocida cantante.
Cony Capelli relató un chascarro que sufrió en un evento en el que fue confundida con una conocida cantante urbana.
La bailarina compartió su historia en sus redes sociales, donde se rió de su situación y bromeó con que que pasó de moda.
Todo inició cuando fue invitada al evento de Princesa Alba, en el que presentó su nuevo álbum musical, Malagradecida.
En ese contexto, la ganadora de Gran Hermano asistió a la cita acompañada por una amiga y justo al entrar se encontró con una pequeña fanática.
Sin embargo, para su sorpresa, la niña no era su seguidora, sino que pretendía encontrar a otra famosa.
“Hoy día en el evento de la Princesa íbamos con mi amiga así llegando en el estacionamiento y se acerca una chiquitita así hermosa como de 10 años y me dice, me hace así, me dice, ¿tú eres la Loyalty?”, contó entre risas.
De todas formas, Cony Capelli se tomó la situación con humor y reaccionó con una sincera reflexión: “Y yo dije, oh mi Dios, nosotros ya pasamos de moda los Gran Hermano“.
“No somos cultura pop, ya fuimos parte de ella. Ay, Dios mío, que me hizo reír, chiquita”, agregó entre carcajadas.