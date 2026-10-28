Murió un joven de 26 años tras ser mordido por una araña de rincón: qué hacer y cuáles son los síntomas

La región de Coquimbo reportó dos casos en los últimos días. El primero tuvo consecuencias fatales, mientras que el segundo tuvo que ser ingresado a la UCI tras un falla renal severa.

La región de Coquimbo registró dos casos graves asociados a mordeduras de araña de rincón, uno de los cuales terminó con la muerte de la víctima, en el transcurso de una semana.

Según consignó Diario El Día, el primer episodio ocurrió el pasado 21 de octubre en La Serena, donde un hombre de 26 años falleció tras ser mordido por el arácnido.

A este hecho se sumó un segundo caso en Ovalle, donde un joven de 27 años debió ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Provincial de Ovalle.





La mordedura le provocó complicaciones de gravedad, entre ellas una falla renal severa y compromiso hepático.

¿Qué hacer ante una picadura de araña de rincón?

Según las recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsal), ante la sospecha de una mordedura de araña de rincón, lo primero es lavar la zona afectada con agua y jabón y mantenerla en reposo.

Además, se debe acudir de inmediato al servicio de urgencia más cercano, sin esperar a que aparezcan otros síntomas.

Se recomienda capturar la araña en un recipiente para facilitar su identificación: si está viva, se puede conservar con un algodón húmedo y si está muerta, mantenerla en seco.

Síntomas de una mordedura de araña de rincón

La mordedura puede provocar una lesión cutánea con daño o necrosis de los tejidos. En los casos más graves, el veneno puede generar complicaciones que afectan a otros órganos.

Entre los principales signos y síntomas descritos por el Minsal se encuentran la fiebre alta, las palpitaciones, las náuseas, los vómitos y los dolores musculares y articulares.

También pueden presentarse anemia, ictericia —coloración amarillenta de la piel y los ojos—, hemoglobinuria y hematuria, es decir, presencia de hemoglobina o sangre en la orina.