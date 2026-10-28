Trabaja en taller de muebles: lo que se sabe del hombre secuestrado en Quinta Normal y las hipótesis

La investigación se mantiene bajo reserva y, de momento, no hay mayores antecedentes sobre las condiciones en que se habría producido el secuestro, así como de la identidad de la víctima y los involucrados.

Un secuestro afectó a un joven trabajador de un taller de muebles, cuyo paradero y condición continúan siendo investigados por las autoridades tras ser reportado como desaparecido.

Según los antecedentes preliminares, la víctima habría llegado este martes hasta la comuna de Quinta Normal para realizar la entrega de un pedido , donde luego fue interceptado por desconocidos.

Sin embargo, otra de las hipótesis que asoma entre las policías apunta a una presunta transacción ilícita en el lugar, pues indagan una posible compra de droga en el sector.

Tras su desaparición, la familia de la víctima comenzó a recibir amenazas mediante videos donde se le apuntaba con un arma de fuego para exigir un rescate millonario por su liberación.





Si bien los captores pidieron un monto inicial de $50 millones, este fue rebajado considerablemente tras unos pagos efectuados por la familia con joyas y dinero en efectivo.

Pese a lo anterior, el joven no habría sido liberado por los sujetos, lo que abrió paso a un extenso procedimiento policial en una antigua fábrica abandonada en Quinta Normal para dar con su ubicación.

Balance del operativo en galpón abandonado

En el operativo funcionarios de la institución policial salieron de las instalaciones con una bolsa con marihuana y un arma , que se investiga si es de fantasía o estaba apta para el disparo.

Dos personas resultaron detenidas al interior de estos galpones, aunque se desconoce si es por una eventual situación migratoria irregular o por otros hechos constitutivos de delitos.

Por su parte, el fiscal Marcelo Vargas confirmó que el organismo persecutor tomó conocimiento del caso durante la madrugada del martes y que se encuentran en curso diversas diligencias.

“El equipo OS9 está trabajando en este momento en distintas comunas de la región Metropolitana para establecer lugares de interés, vehículos de interés, etc. Y obviamente están trabajando en colaboración con el laboratorio de Carabineros para efectos de poder levantar evidencia, ya sea de los lugares o de los vehículos”, indicó.