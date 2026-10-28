28/ 10/ 2026 15:55

VIDEO | Les lanzaron hasta botellas: vecinos frustran encerrona a comerciante chino en Santiago

Vecinos frustraron una encerrona contra un comerciante de nacionalidad china en calle Claudio Gay, cerca de Abate Molina, en el centro de Santiago, luego de lanzar botellas y otros objetos contra los delincuentes que intentaban robarle su vehículo. Según testigos, los sujetos interceptaron a la víctima con otro automóvil y alcanzaron a sustraer algunas pertenencias, pero huyeron sin llevarse el auto ante la intervención de los residentes. Durante la fuga habrían efectuado dos disparos al aire, presumiblemente con un arma de fogueo.