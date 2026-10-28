28/ 10/ 2026 22:15

“Papi, me van a matar si no pagas”: Secuestradores de joven en Quinta Normal enviaron presuntas “pruebas de vida”

$50 millones de pesos habrían exigido los captores para liberar a un joven de 19 años, quien fue secuestrado el lunes en Estación Central. Aunque la familia de la víctima reconoce que pagó parte de ese dinero, aún no ha sido liberado y perdieron todo contacto con los captores. Durante la mañana se realizaron una serie de diligencias en Quinta Normal donde se presumía que lo podían tener cautivo y, aunque hubo dos personas detenidas, fue por flagrancia en otros delitos.