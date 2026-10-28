¡La Voz del Chat hace historia! Recibió más de 22 mil votos y gran final se disputará en Fiebre de Canto

La competencia, que convocó a participantes que no necesariamente cuentan con una trayectoria como cantantes, culminó con una gran oportunidad para los finalistas para enfrentarse a una nueva audiencia.

La Voz del Chat, el programa de Chilevisión Streaming que reúne a creadores de contenido en torno a la música, cerró su gran final con 22.196 votos del público.

La competencia, que convocó a participantes que no necesariamente cuentan con una trayectoria como cantantes, culminó con la oportunidad de que sus dos ganadores se enfrenten en un duelo en Fiebre de Canto.

En una apuesta por conectar el entretenimiento digital con la televisión, La Voz del Chat permitió a distintos creadores de contenido explorar nuevas facetas artísticas y enfrentarse en un escenario completamente distinto.

Tras avanzar por las distintas etapas del programa, los finalistas llegaron a una instancia decisiva cargada de ilusión: conquistar al público, obtener su respaldo y acercarse a la posibilidad de dar el salto a la televisión, siendo una gran oportunidad para sus protagonistas.

Participación histórica del público

La votación final registró 22.196 votos, una cifra que refleja la participación de la audiencia en la definición de la competencia. El resultado posicionó a @franco.cossidio en el primer lugar, con 13.293 (59,89%), seguido por @babisanja, con 4.213 votos (18,98%).

Por su parte, @alooficial__, se quedó con el tercer puesto al alcanzar 4.123 votos (18,58%), y le siguió @la.madisson con 567 votos (2,55%).

Del streaming a la televisión

El desenlace de La Voz del Chat tendrá continuidad en la pantalla de Chilevisión. Los dos ganadores se enfrentarán en un duelo en Fiebre de Canto, otorgando así una oportunidad a los participantes de poner a prueba su talento ante una nueva audiencia.

Con este final, Chilevisión Streaming conecta las comunidades digitales con nuevos espacios de exhibición, en una experiencia que combina participación ciudadana, entretenimiento y la posibilidad de descubrir talentos fuera de los circuitos musicales tradicionales.

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