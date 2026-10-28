“Utilicé incorrectamente la palabra”: Abogado de Ivette Vergara se retracta y pide disculpas tras decir que estaba “separada”

“Se trató de un error involuntario de mi parte, que lamento sinceramente”, aseguró el abogado.

Este miércoles, el abogado de Ivette Vergara, Raúl Arrendondo, se retractó de sus dichos y pidió disculpas a la familia de su representada.

Todo esto, tras una nota de Plan Perfecto, donde se mostraron imágenes de la audiencia en la que Ivette quedó con su licencia de conducir suspendida por 6 meses, tras ser detenida por conducción temeraria en agosto.





¿Qué dijo el abogado de Ivette Vergara?

En ese contexto, Arredondo asegura: “Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada”.

Es por ello que, en el último capítulo de Plan Perfecto, se mostró un comunicado enviado por el abogado, donde se retracta de sus dichos.

“Durante mi intervención, al referirme a antecedentes personales de mi representada, utilicé incorrectamente la palabra ‘separada’, lo que dio lugar a una interpretación equivocada respecto de su situación matrimonial”, comenzó diciendo Arredondo.

En esa misma línea, agregó: “Se trató de un error involuntario de mi parte, que lamento sinceramente y por el cual asumo plenamente la responsabilidad, incluyendo no haberlo aclarado oportunamente durante la audiencia”.

“Para despejar cualquier duda, la señora Ivette Vergara no se encuentra separada” , aclaró el abogado.

Arredondo finalmente concluyó: “Ofrezco mis más sinceras disculpas a mi representada y a su familia por la preocupación y exposición innecesaria que mis palabras hayan podido ocasionar”.

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