Desde EEUU: Flávio Bolsonaro se autoproclama “líder de Brasil” y acusa fraude electoral

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el hijo de Jair Bolsonaro explicó por qué salió de Brasil para instalarse en Miami tras perder las elecciones presidenciales.

Flávio Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos tras perder las elecciones presidenciales de Brasil el pasado domingo, se declaró en un primer momento como el “verdadero presidente electo de Brasil”, sin embargo, borró esa carta y luego afirmó ser el “líder de Brasil”.

Este miércoles y a través de sus redes sociales, el hijo de Jair Bolsonaro, quien salió de su país junto a su familia vía Argentina para luego llegar a Miami, donde será acogido por el Gobierno de Donald Trump, publicó que él es el verdadero líder de Brasil.

“El domingo por la noche vi, atónito, cómo se consumaba un fraude electoral ante mis ojos. La actuación ilegítima e ilegal del ex abogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta”, indicó.

Tras su acusación, el senador explicó su huida a Estados Unidos, donde señaló que no existe ninguna orden de detención en su contra.

“Lo que existe es una caza de brujas con motivación política, que buscaba convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger de un juicio político a los jueces corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: retención del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio de fachada y, finalmente, condena política”, afirmó.





Carta de Flávio Bolsonaro

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero líder de Brasil.

Antes que nada, quiero agradecer al Presidente Milei, por su valentía, sentido de justicia y legalidad, al Presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores de la gente buena de mi país. El Presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión.

El domingo por la noche vi, atónito, cómo se consumaba un fraude electoral ante mis ojos. La actuación ilegítima e ilegal del ex abogado de Lula permitió que se concretara una imposibilidad matemática y que Lula sumara más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta. Una decisión del STF, tomada por encima de la competencia del TSE, extendió la votación a última hora, y la orden solo llegó después del término del horario legal, cuando las urnas ya estaban cerradas. Los electores quedaron sometidos a reglas distintas. Hasta ahora, el TSE se ha limitado a defender la prórroga del horario y no existe una sola respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña hubo abuso de poder político y económico, y uso del aparato público a favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la fórmula Lula-Alckmin.

La respuesta del régimen a mi cuestionamiento fue rápida. Como en un plan elaborado de antemano, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un inmenso escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que usó para intentar retener mis pasaportes, y que muy probablemente estaría preso si ellos no hubieran impedido mi asunción, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen. Estando impedido desde el origen y siendo completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales muestra la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad en curso.

No era mi intención dejar mi patria, pero sé exactamente hacia dónde va esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, y se extendió a miles de brasileños patriotas comunes e incluso a ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquier persona que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal del PT.

Para que quede claro, no existe ninguna orden de detención en mi contra, porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una caza de brujas con motivación política, que buscaba convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger de un juicio político a los jueces corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: retención del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio de fachada y, finalmente, condena política.

No voy a someter a mi familia a eso, y mi país no merece volver a pasar por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, traje a mi familia a los Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al Presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y darnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil.

Quiero dejarlo claro: no huí de Brasil, salí por Brasil. Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque callado, preso y censurado, como está mi padre, no podría ejercer ese liderazgo y quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por una Corte Suprema llena de sirvientes del régimen.

No soy el primero que debe luchar por su país lejos de él. Rui Barbosa partió al exilio por enfrentar la arbitrariedad de Floriano Peixoto y desde allí siguió defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York. En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que dejar el país por enfrentar a la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes que enfrentaban. La historia los llamó de otra manera.

Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. Quiero decir, no solo a mis 60 millones de electores, sino al pueblo brasileño, que yo soy el líder y que los criminales que robaron la elección de Brasil son parte de una organización criminal que implantó una tiranía. A ustedes, que anhelaban el cambio: no los voy a abandonar, seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación.

A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta insensatez tiene que terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en el que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un ex presidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar así. Todavía hay tiempo para restablecer el equilibrio entre los Poderes y devolver a los brasileños la confianza que perdieron.

A la comunidad internacional le pido: no normalicen lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que sucede hoy en mi país no es normal y no puede ser tratado como normal.

A los senadores, diputados y gobernadores que ayudé a elegir, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy ustedes no tienen la libertad necesaria para el pleno ejercicio de la actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allá, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr.

Y a ti, que votaste por mí y sueñas con el cambio: no estamos derrotados y no estamos solos. Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. En los próximos días me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular que tenemos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Pido a cada uno que se mantenga firme y que jamás se rinda.

Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día va a llegar.

Que Dios bendiga a Brasil.

Flávio Bolsonaro