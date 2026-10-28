Tormentas eléctricas en zona central del país: día, hora y regiones que afectaría
De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas serían Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activos seis avisos por distintos eventos climáticos que afectarán al país.
Uno de estos es por probables tormentas eléctricas, fenómeno que afectaría a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Anuncian probables tormentas eléctricas
- Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica
- Desde: La tarde del miércoles 28 de octubre
- Hasta: La noche del jueves 29 de octubre
- Zonas que afecta: Coquimbo (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera) y Metropolitana (cordillera).
- Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.