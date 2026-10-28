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Tormentas eléctricas en zona central del país: día, hora y regiones que afectaría

De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, las regiones afectadas serían Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene activos seis avisos por distintos eventos climáticos que afectarán al país.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas, fenómeno que afectaría a las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Anuncian probables tormentas eléctricas

  • Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica
  • Desde: La tarde del miércoles 28 de octubre
  • Hasta: La noche del jueves 29 de octubre
  • Zonas que afecta: Coquimbo (precordillera, valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (precordillera, valles precordilleranos y cordillera) y Metropolitana (cordillera).
  • Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Mapa de zona afectada

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