Luis Jiménez se sinceró en redes sociales tras importante logro de su hijo mayor: Su nuera publicó emotiva carta

Diego recibió el grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, en el marco de su carrera, Ingeniería Civil.

Este martes, Luis Jiménez se sinceró en redes, tras compartir que su hijo mayor, Diego, recibió su grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.

Esto se obtiene al completar el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde Diego estudia.





¿Qué dijo Luis Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, Luis se mostró viendo la ceremonia desde Qatar y escribió: “No existe regalo más hermoso en esta vida que ser tu papá”.

En esa misma línea, agregó: “Verte crecer, cumplir tus sueños y convertirte en la persona que eres me llena el corazón de felicidad. Me haces sentir tan orgulloso”.

“Cómo quisiera estar ahí para abrazarte fuerte y decirte cuánto te amo. Pronto tendremos ese abrazo gigante que tanto nos debemos” , aseguró Jiménez padre.

¿Qué dijo Javiera Vidal?

Además, la pareja y madre del hijo de Diego, Javiera Vidal, también se emocionó por este logro: “Desde el momento en que te vi, supe que serías mi compañero de vida para siempre”, escribió.

La influencer hizo hincapié en el amor y orgullo que siente por Diego, recalcando que siempre confió en sus capacidades y en lo lejos que llegaría en la vida.

“Pienso en ti encerrado en tu pieza, estudiando durante la pandemia, y en todo lo que significó sacar tu carrera adelante mientras criábamos a nuestro bebé”, destacó.

Asimismo, indicó: “A pesar de las dificultades, seguiste adelante, y siento una profunda admiración por quien eres, por quien has sido y por todo lo que has superado para llegar hasta aquí”.

“Después de tantos altos y bajos, de esos momentos en los que todo se veía negro y parecía no haber salida, hoy podemos mirarnos y decir: ¡Lo logramos! Este logro es fruto de tu esfuerzo, mi amor, y me hace muy feliz haber caminado a tu lado”.

Finalmente, Diego compartió registros donde también aparecen sus cuatro hermanos, fruto del matrimonio entre Luis y Cote López.

“Dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro”, concluyó el joven.

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