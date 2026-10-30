El secuestro se habría ideado en la cárcel: ¿Quiénes son los 5 detenidos por el asesinato de Martín Pérez?

“Como en casi todos estos casos, la idea original del secuestro y sus primeras instrucciones vienen del interior del recinto carcelario”, detalló el fiscal Sabaj.

Este viernes se confirmó el asesinato de Martín Pérez, el joven de 19 años que fue secuestrado en la comuna de Quinta Normal el pasado 27 de octubre.

Al respecto, hay 5 detenidos y tanto Carabineros como Fiscalía entregaron el perfil de ellos e incluso revelaron que se espera capturar a más personas.





¿Quiénes son los 5 detenidos por el asesinato de Martín Pérez?

“Hay cinco personas detenidas, todas de nacionalidad venezolana, cuatro de ellas vinculadas directamente a este grave delito”, dijo el general Jaime Valasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.

Por su parte, el fiscal jefe ECOH Metropolitano(s), Pablo Sabaj, agregó: “Incluso una de las personas detenidas el día de hoy es probablemente quien le dio muerte a la víctima”.

“Son todos extranjeros y algunos tienen antecedentes por detenciones y hay personas que están en situación regular e irregular”, detalló el persecutor.

Sin embargo, Fiscalía espera más detenciones: “Faltan algunas personas que participaron periféricamente en el hecho”.

Este grupo de delincuentes “tuvieron el descaro de negociar con la víctima ya fallecida e igualmente solicitan un pago”, declaró el fiscal.

El persecutor explicó que se está investigando si estas personas pertenecen al Tren de Aragua y detalló que “como en casi todos estos casos, la idea original del secuestro y sus primeras instrucciones vienen del interior del recinto carcelario”.

Finalmente, los cinco detenidos enfrentarán su control de detención en el 6.º Juzgado de Garantía de Santiago.