“Ataque gratuito y repleto de mentiras”: Mauricio Pinilla publicó lapidario mensaje en redes sobre su rol como padre

“24 años entregando la vida por mis hijos; no van a cambiar 6 meses”, aseguró el exfutbolista, sin detallar a quién iban dirigidas sus palabras.

Este viernes, Mauricio Pinilla lanzó un lapidario mensaje en redes sociales donde se refirió a su paternidad.

Esto, en medio de un complejo momento tras el remate de la casa familiar donde vive su expareja, Gissella Gallardo y sus tres hijos.





¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

A eso se suma un proceso legal personal que atraviesan Pinilla y Gallardo para regularizar los temas relacionados a sus hijos, incluida la pensión de alimentos.

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Mauricio lanzó un lapidario mensaje: “Todo ataque gratuito y repleto de mentiras tiene sus consecuencias, ¡sea quien sea!”, comenzó diciendo.

Aunque no aclaró hacia quién iba dedicado su mensaje, también agregó: “24 años entregando la vida por mis hijos; no van a cambiar 6 meses. ¡Pero no diré nada más!”

“Ya llegará mi momento. Paz y amor para todos”, concluyó el exfutbolista.

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