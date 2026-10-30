Hay 10 comunas afectadas: Senapred advierte por posible remoción en masa en RM

La entidad informó que esto se debe al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por probables tormentas eléctricas con precipitaciones y caída de granizo.

Este viernes y a través de sus redes sociales, Senapred emitió un monitoreo por alerta roja para varias comunas de la región Metropolitana.

En concreto, estas son: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina y el motivo es por remoción en masa.





La entidad informó que esto se debe a la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), donde se proyectan probables tormentas eléctricas con precipitaciones y caída de granizos en la zona.

Además, se agregó que “el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Moderada en valle longitudinal, precordillera y cordillera y Baja en cordillera de la costa”.