30/ 10/ 2026 21:43

EXCLUSIVO | “Este es un hecho puntual”: Camila Polizzi habló sobre carabinero que le pidió préstamo de $20 millones

En enero será formalizado un funcionario de Carabineros que solicitó un préstamo de 20 millones de pesos a Camila Polizzi mientras ella cumplía arresto domiciliario total. La excandidata a la alcaldía de Concepción imputada en el Caso Lencería conversó con CHV Noticias respecto a esta investigación que involucra a quien era responsable de vigilar el cumplimiento de su medida cautelar: “Este es un hecho puntual, digamos, de un solo funcionario”, aseguró.