Los trabajadores del sector público recibirán en diciembre este esperado aguinaldo, cuyo valor dependerá de sus remuneraciones.

El aguinaldo de Navidad resulta una gran ayuda para las personas que aumentan significativa sus gastos previo a las fiestas de fin de año.

Los trabajadores del sector público recibirán en diciembre el aguinaldo de Navidad, cuyo beneficio dependerá de sus remuneraciones.





¿A cuánto asciende el monto del aguinaldo de Navidad en 2026?

El monto del aguinaldo de Navidad 2026 para trabajadores del sector público es de $71.206 para el primer tramo y de $37.666 para el segundo tramo.

$71.206: para quienes perciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.

para quienes perciban una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493. $37.666: para quienes tengan una remuneración líquida superior a $1.060.493, siempre que su remuneración bruta permanente no supere los $3.511.800.

¿Quiénes acceden al aguinaldo de Navidad 2026?

Para recibir el aguinaldo de Navidad 2026 es necesario pertenecer a alguno de los grupos beneficiarios establecidos por la ley y cumplir con los límites de remuneración correspondientes.

Entre los grupos incluidos se encuentran:

Administración del Estado

Fuerzas Armadas y policías

Empresas estatales específicas

Educación pública

Universidades estatales

Educación parvularia

Otros organismos como personal de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP) y del Servicio Nacional Forestal

¿Cuándo se paga este beneficio?

El aguinaldo de Navidad se pagará durante diciembre, junto con las remuneraciones correspondientes de ese mes.

Requisitos para acceder al aguinaldo de Navidad para pensionados

Te corresponderá el Aguinaldo de Navidad si al 30 de noviembre de 2026 eres pensionada o pensionado:

Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o Subsidio de Discapacidad.

De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo (Ley N° 16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

De reparación: Ley Valech y Ley Rettig.

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal (siempre y cuando recibas PGU), o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

¿Qué sucede en el sector privado con el aguinaldo?

Para las y los empleadores, otorgar aguinaldo a sus trabajadores no es una obligación legal, como sí lo son, por ejemplo, las gratificaciones.

No obstante, como trabajadora o trabajador del sector privado, puedes tener derecho a recibir aguinaldo de Navidad en caso de que:

Esté contemplado en tu contrato de trabajo.

Exista un contrato o convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.

En estos casos, el aguinaldo sí puedes exigirlo a tu empleador (empresa) como un derecho.