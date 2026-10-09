Activan ficha FIBE en 11 comunas de la Región Metropolitana: Revisa dónde se aplica y cómo funciona

El objetivo de este catastro es identificar a las familias damnificadas, evaluar los daños sufridos en sus viviendas y recopilar información que permita orientar la respuesta del Estado frente a la emergencia.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia inició la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) en 11 comunas de la Región Metropolitana, luego de las intensas lluvias y aluviones provocados por el sistema frontal.

El objetivo de este catastro es identificar a las familias damnificadas, evaluar los daños sufridos en sus viviendas y recopilar información que permita orientar la respuesta del Estado frente a la emergencia.

¿Cuáles son las 11 comunas donde se aplica la Ficha FIBE?

De acuerdo con lo informado por el gobierno, el levantamiento de información ya se desarrolla en las siguientes comunas:

Buin

María Pinto

El Monte

San José de Maipo

Peñaflor

San Ramón

Puente Alto

Lampa

Maipú

Las Condes

Lo Barnechea

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que el proceso se realiza a solicitud de los municipios y contempla visitas presenciales de equipos municipales a los hogares afectados.

“ Vamos a estar trabajando firmes, haciendo un monitoreo permanente hora a hora , para que este proceso sea claro para las familias y que con ello podamos activar una respuesta”, señaló la secretaria de Estado.





¿Qué es la Ficha FIBE y para qué sirve?

La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) es un instrumento utilizado por el Estado para recopilar antecedentes de las personas y familias afectadas por desastres o emergencias , como inundaciones, incendios y aluviones.

Su aplicación permite conocer la magnitud de los daños y las necesidades de los hogares damnificados, información fundamental para coordinar las medidas de apoyo.

Sin embargo, la ministra Wulf aclaró que completar la Ficha FIBE no garantiza automáticamente la entrega de bonos o beneficios económicos , ya que se trata de un catastro independiente de las ayudas que eventualmente puedan definirse.

“Su propósito es conocer la realidad de las familias y, sobre esa base, determinar la respuesta que requiere cada situación”, precisó.

Asimismo, el Ministerio indicó que puede extender los plazos de aplicación cuando los municipios lo soliciten y reforzar los equipos encargados del levantamiento de información.