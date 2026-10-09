09/ 10/ 2026 07:42

“Vamos a intervenir con contigente militar”: Delegado Presidencial entrega balance tras aluvión en Las Condes

Germán Codina entregó un nuevo balance de la comuna de Las Condes la cual fue azotada por un aluvión que provocó serios daños en viviendas, locales comerciales y vehículos que estaban en la zona de catástrofe. “Seguimos en un ntrecho trabajo con la municipalidad. Se mantienen seis personas lesionadas y 55 viviendas afectadas en inhabitabilidad. Va a llegar el recambio del contigente militar y con ese vamos a intervenir y colaborar en despejar el barro en algunas de las viviendas antes que se sequen”.