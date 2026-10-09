09/ 10/ 2026 17:12

Fiscal detalla investigación tras aluvión de Las Condes por “posibles responsabilidades de carácter penal”

El fiscal Francisco Lanas conversó con CHV Noticias y entregó detalles de las labores que lleva adelante por el aluvión que afectó a Las Condes. Ante esto informó que se inició “una investigación por posibles responsabilidades de carácter penal”. El persecutor de la Fiscalía Oriente indicó que “el inicio de la investigación penal se debe marcar dentro de algún tipo penal y el tipo penal que se maneja al inicio es la posibilidad de un cuasi delito, que es una negligencia en algún cuidado, en alguna limpieza, en no haber efectuado obras que se pudiesen haber efectuado. Y por eso nosotros iniciamos la investigación”.