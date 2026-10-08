Estas son las 8 medidas de las Reglas del Uso de la Fuerza para las policías tras aprobación del Senado

Revisa el detalle del nuevo protocolo que reglamento los usos que podrán utilizar Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas para mantener el control del orden público.

Este miércoles el Senado despachó el proyecto Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), tras aprobar el informe que fue elaborado por la Comisión Mixta.

Dicho proyecto establecerá un marco legal para Carabineros, Policía de Investigaciones en servicio y Fuerzas Armadas, excluyendo a Gendarmería de Chile.

Según lo dado a conocer, el plan del uso de la fuerza pretenden hacer cumplir la ley y/o mantener el orden y la seguridad pública a través de diferentes mecanismos, ya sea físicos o de otra índole, siempre rigiéndose por los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.

Si bien el trámite legislativo terminó, se está a la espera de la eventuales reservas de constitucionalidad. En caso de que se hayan presentado, se puede extender el proceso.





Las 8 reglas aprobadas para el uso de la fuerza por parte de la policía

De acuerdo con lo publicado en la página del Senado, estas 8 normas consistente en: