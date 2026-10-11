11/ 10/ 2026 11:54

VIDEO | Cámara captó el momento en que bus desbarrancó en Valparaíso y dejó una víctima fatal

Tras el trágico desbarrancamiento de un bus que trasladaba a 46 integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile en Valparaíso, una cámara de seguridad a la que accedió CHV Noticias registró el momento exacto en que la máquina cayó desde aproximadamente 15 metros de altura sobre el muro perimetral de un condominio, aplastando además un vehículo que se encontraba estacionado. Producto del accidente murió Penélope Knuth, primera viola de la OCCH.