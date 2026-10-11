Confirman muerte de violista Penélope Knuth tras desbarrancamiento de bus en Valparaíso

“Su destacada trayectoria artística y su aporte a la difusión de la música en nuestro país forman parte de un legado que permanecerá en nuestra cultura”, lamentaron desde el Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura reaccionó la noche de este sábado al fatal desbarrancamiento de un bus en la comuna, el que trasladaba a 46 integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH).

Con 13 personas heridas, cuatro de gravedad y una fallecida, las autoridades confirmaron la identidad de la víctima fatal. Se trata de Penélope Knuth, primera viola de la OCCH.

A través de un post conjunto entre distintas organizaciones de Gobierno, autoridades destacaron que “durante más de 30 años, Penélope dedicó su talento y compromiso a la Orquesta de Cámara de Chile, dejando una huella invaluable en la música nacional”.

“Su destacada trayectoria artística y su aporte a la difusión de la música en nuestro país forman parte de un legado que permanecerá en nuestra cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con ella”, agregaron.

Asimismo indicaron que ya se pusieron en contacto con la familia de la víctima para entregarle las condolencias y prestarles el acompañamiento necesario. “Especialmente a su hija Georgina, a sus seres queridos y a sus compañeros de orquesta, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias y toda nuestra solidaridad”, agregaron.

Respecto al resto de los afectados, aseguraron que como Ministerio “continuaremos atentos a la evolución de las personas afectadas y al desarrollo de esta lamentable situación, manteniendo una coordinación permanente con las autoridades correspondientes”.