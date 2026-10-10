“Pensé que no te iba a ver”: Joaquín Méndez compartió emotivo encuentro de su hijo con su bisabuela de 96 años

El animador viajó junto a Valentino para visitar a su abuela Susana, quien se encuentra hospitalizada, y protagonizó un emotivo momento con su bisnieto.

Joaquín Méndez compartió este sábado en Instagram un emotivo registro del encuentro entre su hijo Valentino, de 9 meses, y su abuela Susana, de 96 años, quien se encuentra hospitalizada.

El animador organizó el primer vuelo de su bebé para visitar a la adulta mayor que se encuentra en hospital. “Ella está un poquito mal, así que manden sus buenas vibras”, escribió.

En familia, llegaron hasta la habitación donde se encontraba Susana, quien reaccionó con mucha emoción al ver a su bisnieto. Al darle un beso, le dijo: “Pensé que no te iba a ver”.





En la publicación, Méndez también mostró imágenes de ambos compartiendo en la camilla, en un encuentro marcado por el cariño y la emoción.

Además, dedicó unas sentidas palabras a su abuela para recordar los momentos que han compartido a lo largo de su vida: “La mamá de mi papá, la que me hacía la leche calentita, la que me hacía con sus dedos caricias en mi cabeza, la que hacía el mejor peceto en escabeche todas las navidades”.

“La que me cuidaba y me compraba helados, la que me llevaba al club, la que me enseñó a tener paciencia aunque sigo aprendiendo“, agregó. “Te amo. Vamos con todo“.

Revisa el emotivo video de Joaquín Méndez, su hijo y su abuela