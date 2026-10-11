Ante nuevo sistema frontal: Gobierno ordena realizar Cogrid en 10 comunas de la RM

Revisa a continuación las comunas que se verán involucradas en estos comités de emergencia ante el evento meteorológico que iniciaría este domingo.

El Ministerio del Interior ofició a las diez comunas de la Región Metropolitana que se encuentran en Alerta Roja para la realización de Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) debido al nuevo sistema frontal que afectaría a la capital.

Las comunas en cuestión son: Colina, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Peñalolén, La Reina, La Florida, San José de Maipo, Puente Alto y Pirque.

A través de su cuenta en X el, desde Interior detallaron que estos comités de emergencia se centrarán en el pronóstico meteorológico “ vigente para la semana entre el 12 y 16 de octubre de 2026 ” con el fin de evitar escenarios catastróficos como el aluvión en Las Condes.

Recordemos que los centros meteorológicos anunciaron que este domingo 11 de octubre llegaría un nuevo sistema frontal a la RM, el cual traería precipitaciones, granizo, fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas por un par de días.





En el oficio además se recuerda que “el Fenómeno de El Niño seguirá presente en los próximos meses, pudiendo generar precipitaciones sobre lo normal y eventos de precipitaciones extremos, según ha sido indicado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)”.