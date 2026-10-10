Fatal accidente en Valparaíso: Bus con pasajeros se desbarrancó y aplastó un automóvil

El bus cayó desde una altura de entre 15 y 20 metros en el sector de calle Portales. Hay una persona fallecida y al menos siete lesionadas.

Un grave accidente se registró en Valparaíso, en el sector de la calle Portales, luego de que un bus que trasladaba a integrantes de la Orqueta de Cámara de Chile perdiera el control por causas que se investigan.

El grupo se encontraba realizando una presentación en la Universidad Técnica Federico Santa María. De acuerdo con los primeros antecedentes, una curva pronunciada y el exceso de velocidad serían algunas de las hipótesis que se indagan para esclarecer lo ocurrido.

Tras perder el control, el bus se desbarrancó y cayó desde una altura aproximada de 15 a 20 metros , impactando contra el muro perimetral de un condominio y aplastando a un automóvil.





El balance preliminar da cuenta de una persona fallecida, cuya identidad aún se desconoce.

Sin embargo, se confirmó que el conductor del vehículo que resultó aplastado por el bus alcanzó a salir.

Además, al menos siete personas resultaron lesionadas. Algunas fueron trasladadas hasta un Cesfam y otras al Hospital Gustavo Fricke. En tanto, dos de los heridos, quienes presentarían lesiones de mayor gravedad, fueron derivados al Hospital Carlos Van Buren.

Personal de la SIAT de Carabineros está trabajando en el lugar para determinar las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente.