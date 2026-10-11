Amplían detención de chofer de bus que desbarrancó en Valparaíso y dejó una víctima fatal

El conductor se mantendrá en el complejo penitenciario de Valparaíso hasta el día de la audiencia.

La jornada de este domingo se amplió por 72 horas la detención del conductor del microbus que ayer se desbarrancó en Valparaíso mientras trasladaba a 46 integrantes de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH).

La audiencia de formalización quedó fijada para este miércoles 14 de octubre a las 11:00 horas. Mientras tanto, el chofer de la maquinaria permanecerá en el complejo penitenciario de Valparaíso.

Debido al accidente, una mujer falleció y otras 16 personas resultaron lesionadas, cuatro de ellas de gravedad. Todas las víctimas eran ocupantes del bus. Por el momento, el conductor permanece detenido tras el accidente de tránsito y podría ser formalizado por cuasidelito de homicidio, luego de la muerte de Penélope Knuth, primera viola de la OCCH, quien viajaba en el bus que conducía. La calificación jurídica será confirmada durante la audiencia de formalización.

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