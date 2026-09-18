Sinaka y Princesa Alba estrenan videoclip del himno oficial de la Teletón 2026

El registro audiovisual incluye la participación del coro de niños y niñas de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas.

Sinaka y Princesa Alba se unieron para interpretar el himno oficial de la Teletón 2026 “Súmate a lo que nos use” y esta semana estrenaron su videoclip en Youtube.

El cortometraje cuenta con la participación especial del coro de niños y niñas de la Unidad de Terapias Artísticas y Creativas (UTAC) del Instituto Teletón Santiago.

Además, en el video aparece Iaán Calderón, niño embajador de la Teletón 2026.

“Creo que la música es una muy buena ‘trampita‘ para acercar a las personas al mundo de Teletón y permitirles empaparse de su espíritu. Estoy segura de que la canción se les va a quedar pegada. Y que eso también las motivará a ser parte de esta campaña “, comentó Trinidad Riveros, conocida como Princesa Alba.





Por su parte, Matías Muñoz, conocido como Sinaka, expresó: “Para mí fue súper bonito sumarme a la campaña, porque es una causa muy importante. Cuando estábamos grabando el videoclip con los niños y niñas de Teletón fue muy bacán el ambiente. Ver cómo se apoyan entre todos fue algo muy bonito. Creo que la canción le va a gustar a la gente: tiene mucha energía, es bien movida y muy pegajosa“.

El himno oficial fue presentado en vivo durante el lanzamiento de la campaña de este año, que culminará con el gran encuentro solidario televisado el próximo 6 y 7 de noviembre.

Junto al videoclip, Teletón también estrenó una docuserie de seis capítulos que muestra el proceso creativo detrás de la canción.

Revisa acá el videoclip de Sinaka y Princesa Alba para Teletón 2026