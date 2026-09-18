18 de septiembre en Chile: Qué se celebra realmente en Fiestas Patrias

Aunque suele asociarse directamente con la Independencia de Chile, el 18 de septiembre recuerda la creación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, un hito que dio inicio al proceso independentista.

Cada 18 de septiembre Chile celebra sus Fiestas Patrias, pero la fecha no corresponde a la declaración formal de la Independencia. Lo que se conmemora es la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, ocurrida en 1810.

El hecho tuvo lugar en medio de una profunda crisis de la monarquía española. Napoleón Bonaparte había invadido España y el rey Fernando VII se encontraba cautivo, situación que generó cuestionamientos sobre quién debía ejercer la autoridad en sus territorios.

En ese contexto, cerca de 400 vecinos, autoridades y religiosos se reunieron la mañana del 18 de septiembre de 1810 en un cabildo abierto realizado en Santiago. De ese encuentro surgió la Primera Junta Nacional de Gobierno, encabezada por Mateo de Toro y Zambrano.





En un comienzo, la Junta aseguró actuar en nombre del rey Fernando VII y mantener su lealtad a la Corona española. Sin embargo, significó que el poder político comenzara a quedar en manos de autoridades locales.

Por esta razón, el 18 de septiembre es considerado el inicio del proceso de Independencia de Chile , ya que marcó una primera experiencia de autonomía y autogobierno criollo.

A partir de entonces comenzó un proceso que se extendió durante varios años y que incluyó las etapas conocidas como Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, además de enfrentamientos entre realistas y quienes impulsaban distintos grados de autonomía o independencia.

Así, lo que se recuerda cada 18 de septiembre no es la independencia definitiva de España, sino el acontecimiento que abrió el camino hacia ella y que, con el paso del tiempo, se convirtió en la principal fecha de las Fiestas Patrias chilenas.

¿Qué decía el Acta de la Primera Junta Nacional de Gobierno?

El acta del 18 de septiembre de 1810, resguardada en el Archivo Nacional, evidencia que la creación de la Junta respondió a la necesidad de organizar un gobierno propio en medio de la crisis que afectaba a la monarquía española. El documento señala que los habitantes de Chile consideraban que tenían los mismos derechos que los pueblos de España para establecer una autoridad representativa.

Sin embargo, el texto también deja claro que en ese momento no se estaba declarando la independencia. La nueva autoridad juró gobernar en nombre de Fernando VII y conservar el territorio para el monarca español. Así quedó registrado:

“a este pueblo asistían las mismas prerrogativas y derechos que a los de España para fijar un Gobierno igual”

“depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el Gobierno más digno de su confianza”

“defender al reino hasta con la última gota de su sangre, conservarlo al señor don Fernando Séptimo y reconocer al Supremo Consejo de Regencia”

“juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada así en nombre del señor don Fernando Séptimo”



Revisa aquí el texto completo.