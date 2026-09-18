Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró la mañana de este domingo, específicamente a las 11:42, en la región de Arica y Parinacota.

Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este viernes a la zona norte del país, específicamente a la región de Arica y Parinacota.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:42 horas, a 26 kilómetros al noreste de Putre.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 149 kilómetros.