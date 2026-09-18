Sismo remece a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró la mañana de este domingo, específicamente a las 11:42, en la región de Arica y Parinacota.
Un sismo de magnitud 4.1 sacudió este viernes a la zona norte del país, específicamente a la región de Arica y Parinacota.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 11:42 horas, a 26 kilómetros al noreste de Putre.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 149 kilómetros.
Hora Local: 2026/09/18 11:42:40, mag: 4.0, Lat: -18.08, Lon: -69.34, Prof: 148.88, Loc : 26.09 km al NE de Putre
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 18, 2026