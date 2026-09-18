Presidente Kast participó en Te Deum Ecuménico en Catedral Metropolitana de Santiago

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias, el presidente José Antonio Kast llegó este viernes 18 de septiembre a la catedral ubicada en la Plaza de Armas para participar de la tradicional ceremonia.

El presidente José Antonio Kast participó este viernes 18 de septiembre en el Te Deum Ecuménico, que se desarrolló en la Catedral Metropolitana de Santiago, en el marco de las Fiestas Patrias.

La tradicional ceremonia comenzó alrededor de las 11:00 horas, con la llegada del jefe de Estado a bordo del Ford Galaxie, tras realizar un recorrido por el casco histórico de la capital.

Revive aquí el Te Deum Ecuménico 2026.