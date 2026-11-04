04/ 11/ 2026 15:49

Descalzo, golpeado y herido: trabajador que encontró a padre de familia secuestrado en La Florida entregó nuevos antecedentes

Un conductor de un camión aljibe encontró en San Bernardo al padre de familia que fue secuestrado en La Florida. Al trabajador le llamó la atención que la víctima caminaba descalza, con sus ropas rasgadas y una mancha de sangre, y tras recibir el pedido de ayuda y escuchar la explicación, lo llevó a un recinto de Gendarmería donde se comunicó con Carabineros. “Iba a pata pelada, me hizo parar y me dijo que lo secuestraron anoche en La Florida. ‘Me pegaron y me dejaron acá’, me dijo”.